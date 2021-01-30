السلطات الروسية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لزعيم المعارضة نافالني

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تستعد السلطات الروسية لمواجهة مزيد من الاحتجاجات التي تدعم زعيم المعارضة المحتجز أليكسي نافالني، بعد اعتقال الآلاف خلال مظاهرات قبل أسبوع.

وبناءً على طلب الشرطة، سيتم إغلاق سبع محطات مترو وسط العاصمة موسكو، بينما سيتم إغلاق عدة شوارع حول مقر الحكومة في الكرملين.

وهذه التحركات هي محاولة لتقليص عدد الطرق المحتملة للمحتجين في العاصمة. وسيتم إغلاق الشركات والمطاعم والمقاهي في المناطق المحيطة بمناطق الاحتجاج.

وبحسب المنظمين، من المقرر تنظيم احتجاجات في حوالي 80 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع الأسبوع الماضي لدعم نافالني والاحتجاج على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. وتم اعتقال حوالي 4000 شخص، بحسب جماعات حقوقية.