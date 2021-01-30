 السلطات الروسية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لزعيم المعارضة نافالني - بوابة الشروق
السبت 30 يناير 2021 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

السلطات الروسية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لزعيم المعارضة نافالني

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
موسكو - د ب أ:
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 4:00 م

تستعد السلطات الروسية لمواجهة مزيد من الاحتجاجات التي تدعم زعيم المعارضة المحتجز أليكسي نافالني، بعد اعتقال الآلاف خلال مظاهرات قبل أسبوع.

وبناءً على طلب الشرطة، سيتم إغلاق سبع محطات مترو وسط العاصمة موسكو، بينما سيتم إغلاق عدة شوارع حول مقر الحكومة في الكرملين.

وهذه التحركات هي محاولة لتقليص عدد الطرق المحتملة للمحتجين في العاصمة. وسيتم إغلاق الشركات والمطاعم والمقاهي في المناطق المحيطة بمناطق الاحتجاج.

وبحسب المنظمين، من المقرر تنظيم احتجاجات في حوالي 80 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع الأسبوع الماضي لدعم نافالني والاحتجاج على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. وتم اعتقال حوالي 4000 شخص، بحسب جماعات حقوقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك