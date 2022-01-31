إزالة ١٩٥ مخالفة إشغال طريق ومصادرة ٢٨ شيشة بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وتسبب إزعاجا للمواطنين بنطاق المدينة.

وقال مرزوق إن الحملة أسفرت عن إزالة ١٩٥ مخالفة إشغال طريق، بمناطق "شارع القسم القديم، مدخل كفر الدوار، شارع المحكمة، موقف الميزانية، شارع البرادعية، وحلقه السمك".

وصادرت الوحدة ٢٨ شيشة في عدد من المقاهي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.