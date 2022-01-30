بكين تكثّف جهودها للتصدي لكورونا قبيل انطلاق الأولمبياد الشتوي

ذكرت صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الأحد، أن بكين تكثف جهودها لمكافحة العدوى قبل ستة أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير المقبل وسط استمرار انتشار فيروس "كورونا" في العاصمة الصينية.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن "التصميمات التي تحمل شعار دورة الألعاب، بالإضافة إلى التقارير التفصيلية التي تبثها محطة التلفزيون الرسمية بشأن الاستعدادات الجارية، تساهم في خلق أجواء احتفالية".

وتم رصد أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" بالعاصمة الصينية في 15 يناير الجاري، وتم التأكد من خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول الجمعة.