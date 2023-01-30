رئيس جنوب إفريقيا يكشف عن خطة لتشجيع تركيب أجهزة الطاقة الشمسية

كشف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن اعتزام الحكومة دراسة اتخاذ إجراءات لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة تركيب أجهزة طاقة شمسية وأخرى لتوفير الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوسا القول في بيانه الأسبوعي، إن هذه الإجراءات ستساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء، بعدما وافقت الهيئة التنظيمية للطاقة على السماح لشركة إسكوم هولدينجز برفع الرسوم بنسبة 19% هذا العام.

ويذكر أنه من المقرر أن تنفذ شركة إسكوم ما يطلق عليه المرحلة الرابعة من تخفيف الأحمال، حيث سيتم خفض 4000 ميجا وات من محطة الكهرباء لحين إشعار آخر.

ويأتي هذا الإعلان بعد الإبلاغ عن أعطال في أربع محطات للطاقة تابعة للشركة، وتأخير في عودة الخدمة لوحدات في ثلاث محطات أخرى.

وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن رامافوسا سيلقي كلمة للأمة خلال الأسبوع المقبل بشأن خطوات الحكومة لتخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.