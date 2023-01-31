الإسماعيلي يكثف المفاوضات لضم بواليا قبل غلق الميركاتو

طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي، من ادارة ناديه الحصول علي خدمات المهاجم الكونغولي والتر بواليا، خلال فترةالانتقالات الشتوية الحالية ، والتي ستغلق غداً الثلاثاء .
ويسعى الجهاز الفني الاسماعيلي لتدعيم هجوم الفريق خاصه بعدما رحل باسم مرسي عن صفوف الدراويش منتقلاً الي البنك الأهلي .
ويكثف مسؤولي الاسماعيلي من المفاوضات خلال الساعات الحالية ، للتعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم القادسية السعودى الحاليوالأهلى السابق قبل غلق باب القيد الشتوى لدعم الخط الهجومى للدراويش بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق .
ومن المنتظر آن تعقد لجنة الاسماعيلى اجتماعًا مع أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى حاليًا لمناقشة ملف الصفقات قبل غلقباب القيد الشتوى.