الإسماعيلي يكثف المفاوضات لضم بواليا قبل غلق الميركاتو

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طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي، من ادارة ناديه الحصول علي خدمات المهاجم الكونغولي والتر بواليا، خلال فترةالانتقالات الشتوية الحالية ، والتي ستغلق غداً الثلاثاء .

ويسعى الجهاز الفني الاسماعيلي لتدعيم هجوم الفريق خاصه بعدما رحل باسم مرسي عن صفوف الدراويش منتقلاً الي البنك الأهلي .

ويكثف مسؤولي الاسماعيلي من المفاوضات خلال الساعات الحالية ، للتعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم القادسية السعودى الحاليوالأهلى السابق قبل غلق باب القيد الشتوى لدعم الخط الهجومى للدراويش بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق .

ومن المنتظر آن تعقد لجنة الاسماعيلى اجتماعًا مع أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى حاليًا لمناقشة ملف الصفقات قبل غلقباب القيد الشتوى.