أسعار الوقود والمحروقات في إسرائيل ترتفع لأعلى معدلاتها منذ يوليو 2022

تشهد اسعار الوقود و المحروقات في إسرائيل، حالة من الارتفاع الكبير تجاوزت آخر ذروة ارتفاع لها فى يوليو 2022 و كانت بواقع 21 شيكل للتر الواحد .

وفي تعاملات اليوم ارتفعت اسعار الوقود في اسرائيل بواقع 17ر7 شيكل للفئة اوكتان 95 وذلك في محطات التزود بالوقود التى تعمل بنظام الخدمة الذاتية.

وقالت مصادر في وزارة البنية التحتية في اسرائيل ، إن اسعار الوقود و المحروقات في إسرائيل مرشحة لارتفاعات كبيرة قد تصل الى 33ر من الشيكل خلال شهر فبراير القادم .

يذكر أن وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد قررت خفض الضرائب على الجازولين بواقع 10 ر من السنت للتر الواحد حتى نهاية العام الجاري .