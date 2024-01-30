ضياء السيد: جهاز كيروش لم يحصل على مستحقاته المتأخرة من اتحاد الكرة

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، لم يحصل على مستحقاته المتأخرة حتى الآن.

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية: "تواصلت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة منذ أشهر في بعض المناسبات من أجل تحصيل تلك المستحقات".

وأضاف: "هدف مجلس جمال علام، كان هو رحيل الجهاز الفني بقيادة كيروش خاصةً أن أحمد مجاهد الرئيس السابق، هو من أتى به".

وواصل مدرب المنتخب السابق: "مجلس علام حاول تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام عن وجود أزمات في الجهاز الفني وهو لم يكن صحيحا، لدرجة أن كيروش دخل في حالة غضب وأكدت له أنها أساليب معروفة"

وأتم: "وجلسة التجديد التي ظهرت للإعلام كانت جلسة تطفيش وليس تجديد الثقة، وهو ما فهمه كيروش ورحل من الجلسة بعد ربع ساعة تقريبًا".