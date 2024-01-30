حماس تحذر من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى الأمل بخان يونس بعد اقتحامها له

حذرت حركة حماس من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة، بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خانيونس، وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين، وتهديده لهم بالخروج منه وإخلائه.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أن «اقتحام الاحتلال لساحة مبنى الهلال الأحمر ومستشفى الأمل في خانيونس، يشكّل جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها خلال حرب الإبادة المستمرة ضد شعب فلسطين في القطاع».

وقالت إنّ «تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عدا كونه استخفاف بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في غزة، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكلٍ حازم لمنع العدو الصهيوني المجرم من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العزّل».

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في محافظة خانيونس بقطاع غزة، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «طواقم الجمعية والنازحين الآن تحت خطر شديد».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال تطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى تحت تهديد السلاح»، منوهة أن «الاتصال منقطع عبر موجة الاتصال اللاسلكي».