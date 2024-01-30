أعاد مقطع زورو الفلسطيني أو المقاوم الأنيق واستهداف المقاومين لجنود الاحتلال صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حازت عدة مقاطع لعمليات فريدة من نوعها على اهتمام واسع من رواد مواقع التواصل والتي تظهر أشهر معارك القتال في قطاع غزة.



ونستعرض في السطور التالية أشهر 5 مقاطع للمقاومة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال أشهر، وهم يتصدون لجنود الاحتلال بالقطاع.



- المسافة صفر



حملت العديد من مقاطع المقاومة اسم فيديوهات المسافة صفر، ولكن أول استخدام واسع النطاق لذلك المصطلح رافق المقطع الخاص بالمقاوم الفلسطيني الذي تم تصويره أثناء ملاحقة دبابة إسرائيلية قبل تفجيرها من المسافة صفر.



وكانت كتائب القسام، قد نشرت بداية نوفمبر الماضي مقطعا مصورا أكدت استهداف الدبابات الإسرائيلية في حي الزيتون، حيث ظهر مقاوم فلسطيني وهو يخرج من أحد الأنفاق ليطارد دبابة إسرائيلية ويزرع عليها عبوة العمل الفدائي ويفجرها.





- تدمير جرافة إسرائيلية بالولاعة



تصدر مقطع شهير آخر مواقع التواصل لما تضمنه من استهانة بقوة جيش الاحتلال، حين دمر مقاوم فلسطيني جرافة إسرائيلية بواسطة ولاعة.



واعتلى المقاوم الذي ظهر في الفيديو الجرافة المدمرة، ورفع راية حركة حماس، وذلك انتقاما من فعل أحد الجنود الإسرائيليين والذي رفع علم دولة الاحتلال فوق أحد مساجد الضفة.



- قفزة احتفالية بتدمير دبابة



حاز مقطع المقاوم الذي احتفل عقب تدميره دبابة إسرائيلية على تفاعل واسع وذلك بداية ديسمبر الماضي، حيث نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية مقطعا لمقاوم، والذي قال خلاله الكلمة الشهيرة "ولعت" حين كان يقفز فرحا بعد استهداف الدبابة الإسرائيلية.





واستشهد المقاوم الذي ظهر بالفيديو منذ أيام، وهو عاهد عدنان، جراء القصف الإسرائيلي علي أهالي خان يونس، وفقا لما كتبه ابن عمه عبر موقع إكس.



- حلل يا دويري



حاز أحد المقاومين القساميين على شهرة واسعة حين قال جملة "حلل يادويري" عقب استهدافه لمجموعة جنود إسرائيليين بقذيفة "تيبيجي" مضادة للأفراد، وكانت الجملة في إشارة للخبير العسكري فايز الدويري صاحب تحليلات المواقف العسكرية بقطاع غزة.



استشهد المقاوم وفق وسائل إعلام فلسطينية، وهو "مهند رزق" أحد مقاتلي كتائب القسام.





- المقاوم الأنيق



تصدرت أمس الاثنين صورة أحد مقاتلي كتائب القسام مواقع التواصل الاجتماعي لأناقة زيه رغم تواجده أثناء الحرب، وكان المقاوم في معطفه الطويل يتجول ويستهدف الدبابات الإسرائيلية بقاذف الياسين خلال الدفاع عن مدينة خان يونس.





