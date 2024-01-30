أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع ضد محتكري السلع لتحقيق الانضباط.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم ضبط 1.5 طن سكر، و1.75 طن أرز بمركز البداري تم حجبها عن التداول، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المحتكرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المضاربة في سعرها.

وكان المحافظ، قد وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية كمديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ لتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة في الأسواق لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وعدم التهاون مع المخالفين.

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، حملة مفاجئة على الأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين بالبداري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، حيث تم المرور على تجار المواد الغذائية؛ لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجار يقومون بتخزين وحجب بعض السلع الأساسية، حيث تم ضبط طن ونصف سكر، وطن و750 كيلو أرز.

وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.