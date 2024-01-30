أعلن تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، عن نجاح الفارس الأبيض في حسم 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بشكل رسمي، وهوية المدير الفني الجديد للفريق.

وقال تامر عبد الحميد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك حسم 4 صفقات بشكل رسمي، وهو محمد عاطف وأحمد حمدي، والفلسطيني ياسر حمد ومحمد شحاتة، مضيفا إن الفارس الأبيض يعمل حاليا على حسم باقي الصفقات.

وواصل :" المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سيصطحب معه ثلاثة مساعدين وخزينة الزمالك ستتحمل الراتب، ويصعب الحكم عليه قبل توليه زمام الأمور".

وأتم تامر عبد الحميد ، قائلا :" عمرو أدهم هو من أنهي المفاوضات مع جوزيه جوميز، ومجلس الزمالك حصل على قرض من بنكين قبل إنهاء أزمة المنع من القيد".