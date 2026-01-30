كتاب «جُحر الديب» يكشف التاريخ السري لأرض المتحف المصري الكبير

أعلنت دار أطياف عن موعد حفل توقيع كتاب «جُحر الديب: التاريخ السري لأرض المتحف المصري الكبير» للكاتب والباحث سامح فايز، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب، غدا السبت 31 يناير، الساعة الخامسة مساءً، بجناح الدار – صالة 1 (B13).

يأتي وقت إتاحة الكتاب للجمهور في توقيت تتقاطع فيه المعرفة التاريخية مع اللحظة الثقافية الراهنة، حيث يفتح الكتاب نافذة بحثية جريئة على طبقات المكان، وما تختزنه أرض المتحف من سرديات منسية، وأسئلة مؤجلة، وحكايات ظلّت لزمن طويل خارج الضوء.

الكتاب لا يقدّم قراءة وصفية للمكان، بل ينهج مسارًا استقصائيًا يتكئ على الوثيقة والذاكرة الشعبية والأثر المادي، في محاولة لفهم «الأرض» بوصفها كائنًا حيًا يحمل بصمات التاريخ، وتراكمات السلطة، وتحولات العمران. ومن خلال تتبع مسار «جُحر الديب» - بوصفه استعارة معرفية ومفتاحًا سرديًا - يفكك سامح فايز العلاقة المعقدة بين الجغرافيا والسياسة والذاكرة، مستعيدًا وقائع ووقوفات نقدية تتصل بما قبل المتحف وما بعده، وبما ظلّ مطموسًا تحت طبقات الصمت.