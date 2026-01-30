في أجواء فنية مميزة، افتتح قنصل إيطاليا بالإسكندرية، ماريو دي باسكوالي، معرضًا فنيًّا بعنوان «عروس البحر الأبيض المتوسط»، مساء اليوم الخميس، للفنان التشكيلي إدمون بطرس، وذلك بقاعة العروض الفنية الملحقة بمقر القنصلية الإيطالية بوسط المدينة، على أن يستمر المعرض لمدة أسبوع.

وقال القنصل الإيطالي إن مدينة الإسكندرية تظل دائمًا منبعًا للإبداع وموطنًا للفنانين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عروس البحر المتوسط أنجبت عبر تاريخها رموزًا كبرى تركت بصمتها في المشهد الفني عربيًّا وعالميًّا.

وأوضح دي باسكوالي أن المعرض يضم مجموعة مختارة من الأعمال التشكيلية التي تعكس الرؤية الإبداعية للفنان تجاه مدينة الإسكندرية، مستلهمًا تاريخها العريق وتفاصيلها الإنسانية والثقافية، في قراءة بصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويُعد إدمون بطرس أحد الفنانين التشكيليين البارزين، إلى جانب كونه خبيرًا في تنظيم المعارض الفنية ومؤسسًا لعدد من المبادرات الثقافية الداعمة للفن والفنانين، كما عُرف بدوره في تقديم الاستشارات التسويقية للأعمال الفنية.

وأسس بطرس منصة «فنون مصر» التي يتولى رئاستها، إلى جانب إطلاق منصة «فنون لبنان» عبر جمعية «لبنان يستحق»، بهدف دعم الفنانين والنحاتين والمصممين وتعزيز حضورهم على الساحة الفنية.