طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود المحاذية لشبه جزيرة القرم

حلقت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، بالقرب من الحدود المحاذية لشبه جزيرة القرم الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم السبت.

وقال موقع "بلين رادار" المختص بالمراقبة الجوية للطائرات أمس الجمعة إن طائرة "جلوبال هوك" الأمريكية قامت بطلعة جوية فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان الموقع، أن طائرة الاستطلاع الأمريكية من نوع "جلوبال هوك" انطلقت من قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في إيطاليا، وتوجهت نحو منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وبعد ذلك حلقت فوق المنطقة المحاذية للساحل الروسي على البحر الأسود.

وتكثف طائرات الاستطلاع الأجنبية نشاطها الجوي قرب الحدود الروسية وتظهر هذه الطائرات بشكل دوري فوق بحر البلطيق، والأجواء المحاذية لشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، والقواعد الروسية في سورية، بحسب الوكالة.