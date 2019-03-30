إيران تخلي قرى مهددة بفيضانات بعد مقتل عشرات بسبب الأمطار الغزيرة

قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات عكفت يوم السبت على إخلاء قرى تهددها الفيضانات في مناطق بجنوب غرب البلاد في ظل توقعات لخبراء الأرصاد بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة 45 شخصا قبل أيام.

وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات تخلي 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الصحة سعيد نمكي قوله إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سيول بشمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل.

ويتوقع أن تتحمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وطأة العواصف في الأيام المقبلة.