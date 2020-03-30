قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إنه لا يجوز إفطار الطالب من أجل الاستعداد لأداء الامتحان، مشيرًا إلى جواز الإفطار في حال شعر بالتعب والإرهاق فقط.

وأضاف «هاشم» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس» المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن بخاخات الربو طالما لم تصل للحلق، وكذلك الحقن، لا تبطل الصيام، منوهًا بجواز إفطار مرضى الكلى.

وأشار إلى وجوب صيام شهر رمضان لمن يعانون من أمراض مزمنة طالما الشخص قادر، ولكن في حال اشتد المرض فيجوز عدم إتمام الصيام، وإطعام فقير عن كل يوم.

وأوضح أن المسلمين في البلاد التي يطول فيها النهار، يمكنهم قياس فترة الصيام على أقرب البلاد إليهم، أو بحسب عدد ساعات الصيام في مكة والمدينة.

