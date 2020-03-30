الحكومة الألمانية تسعى إلى الحد من الجدل حول تخفيف إجراءات مكافحة كورونا

في ظل تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتوقعات باستمرار ارتفاع عدد الحالات، تسعى الحكومة الألمانية إلى الحد من الجدل حول تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

واتهم وزير المالية الألماني أولاف شولتس مثيري هذا الجدل بالاستهزاء، وقال مساء أمس الأحد في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "هذه الإجراءات من أجل إنقاذ الأرواح، لذلك أرى أنه من الاستهزاء أن يبدأ البعض الآن في الحديث عن ضرورة إرجاء القضايا الصحية وإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية".

وكتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المطالب العامة بتخفيف الإجراءات سابقة لأوانها، ولذلك فإنها غير سديدة، طالما أننا لم نصل بعد إلى إبطاء واضح في عدد الإصابات الجديدة".

ومن جانبه، أشار رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إلى أن بعض الولايات حددت إجراءات مكافحة كورونا حتى 20 أبريل المقبل، موضحا أن الحكومة الاتحادية ستجري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات يوم الأربعاء المقبل في هذا الشأن.

وذكر براون أن استمرار الحد من الاختلاط الاجتماعي متعلق بمدى قدرة استيعاب النظام الصحي، مشيرا إلى أن "المعيار الأساسي" في ذلك هو توفير رعاية سريرية في المستشفيات لكل من يحتاج إليها.

وشدد براون على ضرورة إبطاء تضاعف عدد الإصابات الجديدة من كل ستة أيام حاليا إلى كل عشرة أيام أو أكثر.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة ولاية هامبورج الألمانية، بيتر تشينتشر، في تصريحات لـ"إيه آر دي": "آثار هذه الإجراءات ستظهر متأخرة، لذلك يتعين ضبط النفس الآن".