أعلنت المطربة الشابة إيناس عز الدين عن اشتباه إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها مؤخرا من المغرب، وذلك خلال منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك".



ونشرت عز الدين، صورة من داخل سيارة الإسعاف علقت عليها: "أنا في عربية الإسعاف وطالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية واستهزاء أو هزار ومع ذلك مش بتمنى إنهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه".



وقالت في تعليق على فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لايف قصير وأنا في انتظار سيارة الإسعاف، ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ووزارة الصحة على سرعة الاستجابة، وما تقلقوش كله خير صدقوني.. مفيش حاجة واهدوا واطمئنوا أهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف، وخدوا احتياطاتكم واحذروا".



وأضافت عز الدين، أنها أقوى من فيروس كورونا، وإن الاعتماد على العقل في مواجهته يمكنه الحد من انتشاره مطالبة كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالتوجه إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مبكرًا.

وذكرت في الفيديو: "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما، وفي حجر منزلي لوحدي، ومش بختلط بأي شخص، وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة، وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي، وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير، وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش فى مصر بس.. إن الحالات السيئة بس هي اللى بتدخل عزل صحي في مستشفيات، ومفيش حاجة اسمها لو مريضة أنزل أي مستشفى عادية جنب بيتي".



وتابعت: "أشكركم على خوفكم وقلقكم، أنا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة، لكن أصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".



وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء رحلتها الأخيرة إلى دولة المغرب، وأنها حاليا متواجدة في الحجر المنزلي.