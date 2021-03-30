رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية

افتتح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، مساء اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، الذي تنظمه كلية الهندسة بالغردقة على مدى يومين، بمشاركة سبع دول عربية وأجنبية.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عطا ‏نائب محافظ الغربية، وإيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة ‏نائبًا عن محافظة البحر الأحمر، والدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة نائبا رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين القائم بعمل عميد كلية الهندسة‏، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد ضبعون ‏نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، ولفيف من عمداء كليات الهندسة والأساتذة بكلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى بحث ومناقشة تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وروية "مصر 2030"، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي -بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار- لدعم منظومة البحث العلمي.

وأشار إلى أن كلية الهندسة كان لها السبق في دخول التصنيفات العالمية وبقوة ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في تصنيف Qs، مثمنًا جهود الدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد حسين القائم بعمل عميد الكلية، وكافة اللجان المنظمة.

‏‏ من جانبه، أشاد نائب محافظ الغربية بعمق ومتناولة العلاقة والتعاون المشترك بين ‏الجامعة والمحافظة ممثلة في الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في كافة ‏المجالات التنموية لخدمة المجتمع، مثمنًا جهود كلية الهندسة ودورها الرائد في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع في إقليم الدلتا.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة نائبا رئيس جامعة طنطا أهمية البحث العلمي بوصفه قاطرة التنمية المستدامة، موجهين الشكر لرئيس المؤتمر الدكتور عماد عتمان لجهوده المبذولة في خروج المؤتمر بالشكل اللائق.

‏ وأوضح الدكتور محمد حسين عميد كلية الهندسة ونائب رئيس المؤتمر أنه من المقرر مناقشة الجديد في شتى مجالات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية مثل تطورات صناعة الخرسانة وتصميم المنشآت الخرسانية وطرق التحليل الإنشائي، إلى جانب أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجالات إدارة مشروعات التشييد وتصميم المنشآت المعدنية وغيرها.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يعمل على خلق مساحات للتلاقي والتعارف والمناقشة بين الباحثين والمتخصصين لتبادل الأفكار والخبرات، ودمج الطلاب والباحثين بما يؤهلهم لاكتساب خبرات البحث العلمي.

وقد اختتمت فعاليات الافتتاح بإهداء درع المؤتمر ‏لرئيس الجامعة ونائبيه، كما تم تسليم درع المؤتمر لنائب محافظ الغربية الدكتور ‏أحمد عطا، ورئيس مدينة الغردقة إيهاب رأفت.