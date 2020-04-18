كوريا الجنوبية تسجل 447 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 429 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع بذلك إلى 102 ألف و582 إصابة.

كما سجلت البلاد 3 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1729 وفاة.

ومنذ 26 شباط/فبراير، عندما بدأت البلاد برنامج التطعيم الخاص بها ، تم إعطاء 822 ألفا و448 شخصا لقاحات مضادة لكوفيد 19، بما في ذلك 26538 شخصا يوم الاثنين.