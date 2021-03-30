إنقاذ 187 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قالت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي: "إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا ليلة أمس الأحد من إنقاذ 187 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية". ولم تبين الإدارة مكان الإنقاذ.

وأضافت الإدارة في خبر على صفحتها بموقع فيسبوك مساء اليوم الإثنين: "فور تلقي حرس السواحل نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قامت عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأشارت الإدارة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

يشار إلى أن سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط تعد منطلقا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للتوجه إلى أوروبا هربا من الأوضاع السيئة في بلادهم.