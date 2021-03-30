إنقاذ 187 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قالت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي: "إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا ليلة أمس الأحد من إنقاذ 187 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية". ولم تبين الإدارة مكان الإنقاذ.
وأضافت الإدارة في خبر على صفحتها بموقع فيسبوك مساء اليوم الإثنين: "فور تلقي حرس السواحل نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قامت عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأشارت الإدارة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
يشار إلى أن سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط تعد منطلقا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للتوجه إلى أوروبا هربا من الأوضاع السيئة في بلادهم.