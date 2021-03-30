وصول ناقلة غاز مسال بطول 284 مترا لميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن الميناء استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال "METHANE LYDON VOLNEY"، والتى ترفع علم بارمودا، والتي يبلغ طولها 284 مترًا، و بعرض 43 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال، متجهة إلى إسبانيا.

وأكد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، رفع حالة الاستعداد القصوى، لعملية دخول السفينة ورسوها على الرصيف الخاص بالمحطة، حتى مغادرتها بأمان.

وعن حركة البضائع، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33857 طنًا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47817 طنًا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 750 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات (بطاطس وخس وفاصوليا وفلفل)، وحاصلات زراعية (برسيم وحمص وسمسم وكراوية وليمون)، وفواكه (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ومالطا وروسيا وأسبانيا وإيطاليا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1478 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 17270 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 188318 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3869 شاحنة.