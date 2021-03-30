قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن 90% من مساحة أراضي مشروع الدلتا الجديدة صالح للزراعة، مشيرًا إلى أن المنطقة مبشرة بالتوسع فيها مستقبلًا وفقًا لمصادر المياه.

وأضاف مصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مياه الصرف الزراعي هي مصدر الري في مشروع الدلتا الجديدة، لافتًا إلى الانتهاء من الدراسات الحقلية والمعملية للأراضي.

وأكد أن هناك إمكانية للتوسع في مشروع الدلتا الجديدة، إضافة إلى وجود القابلية لزراعة مدى واسع من المحاصيل، مع التركيز على الاستراتيجية منها، نظرًا لاعتدال مناخ المنطقة، فضلًا عن أن ظروف التربة جيدة.

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