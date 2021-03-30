ولاية برلين تعلق استخدام لقاح آسترازينيكا بالنسبة للأفراد دون 60 عاما

علقت ولاية برلين الألمانية حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح من الشركة المصنعة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالنسبة للأفراد دون سن الستين.



وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح، موضحة أن هذا "تدبير احترازي".



وذكرت الوزيرة أنه سيُجرى إلغاء المواعيد التي تم تحديدها لتطعيم أفراد بهذا اللقاح، مضيفة أن الولاية تنتظر المشاورات التي ستُجرى على المستوى الاتحادي مع خبراء من معهد "باول إرليش" على سبيل المثال حول هذا الأمر.



وكان المستشفيان في العاصمة الألمانية "شاريتيه" و"فيفانتس" أوقفا حتى إشعار آخر استخدام هذا اللقاح، بالإشارة إلى حالات تجلط الأوردة الدماغية في ألمانيا التي طرأت عقب تلقي هذا اللقاح.



ويطبق المستشفيان تعليق التطعيم بهذا اللقاح على النساء دون سن 55 عاما. وقالت متحدثة باسم شاريتيه، مانويلا تسينجل، اليوم الثلاثاء إن هذا التعليق يُطبق على القوى العاملة لدينا على وجه الخصوص، وأضافت: "من وجهة نظر شاريتيه، هذه الخطوة ضرورية لأنه في هذه الأثناء تم الكشف عن حالات تجلط في الأوردة الدماغية لدى نساء في ألمانيا".



وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، دعا رؤساء خمسة من المستشفيات الجامعية الست في الولاية أيضا إلى تعليق تطعيم النساء الأصغر سنا بلقاح "آسترازينيكا"، حيث ذكروا في خطاب مشترك أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن خطر حدوث المزيد من الوفيات جراء تلقي هذا اللقاح مرتفع للغاية.