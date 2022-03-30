المواد الغذائية: ارتفاع أسعار التونة 4 جنيهات واستقرار للسكر والزيوت والدقيق والأرز

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات والمنتجين والموزعين وكبار المستوردين رفعوا أسعار بعض السلع الغذائية مثل مصنعات اللحوم «البلوبيف»، والتونة بنسب متفاوتة، والجبن المستوردة والشاي والبن والشكولاتة.

وأضاف المنوفي، أن تاجر التجزئة والسوبر ماركت برئ من ارتفاعات الأسعار، موضحا أنه حلقة وسيطة بين المنتج "المتحكم في السلعة" والمستهلك، وأنه يحتفظ بهامش ربح محدد سواء ارتفعت السلع او انخفضت.

وأوضح أن بعض السلع تشهد استقرار وثبات في الأسعار مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة عند 12 جنيها للكيلو، واستقر سعر اللانشون العادي عند 48 جنيها، وكرتونة البيض عند 55 جنيها للبيض المزارع، و60 جنيها للبيض الأحمر، فيما ارتفعت بعض السلع الأخرى مثل التونة التي ارتفعت من 20 إلى 24 جنيها للعلبة، والبولوبيف الذي ارتفع من 45 إلى 50 جنيها للعلبة 350 جراما، وكذلك ارتفع سعر الشوكولاتة والبسكويت بين جنيها و2 جنيه للعلبة، وارتفعت الجبنة المستوردة بقيمة 20 جنيها للكيلو، وارتفعت الجبنة الفيتا 3 جنيهات للعبوة زنة نصف كيلو لترتفع من 15 إلى 18 جنيها، وارتفعت أسعار الشاي من 80 إلى 100 جنيه للكيلو.