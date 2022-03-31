روسيا تعرض وقف إطلاق النار في ماريوبول غدا الخميس

قالت روسيا إنها عرضت وقفا لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة غدا الخميس من أجل إجلاء المدنيين.

وقال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي مساء اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة انترفاكس إن "القوات الجوية الروسية تعلن- بشكل خاص لأهداف إنسانية- وقفا لإطلاق النار يوم 31 مارس، اعتبارا من الساعة 10 صباحا (0800 بوقيت جرينتش).

ويهدف وقف إطلاق النار المؤقت إلى السماح للمدنيين بالفرار من المدينة الساحلية المحاصرة الواقعة على بحر أزوف أولا إلى بيرديانسك في الغرب ثم إلى زاباروجيا .

ولدى الجانب الأوكراني وقتا حتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس لإعلان وقف لإطلاق النار وإبلاغ روسيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل مكتوب. وقد تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بإفساد عمليات إجلاء سكان ماريوبول.