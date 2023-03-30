الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.



وقالت الخارجية الأمريكية: "ندين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني"، وفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، احتجاز مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش في مدينة يكاتنبيرج في منطقة جبال الأورالز، للاشتباه في قيامه بالتجسس، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.



وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأمريكية المواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش"، موضحاً أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.