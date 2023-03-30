 إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لجنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لجنين

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:29 ص

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت بلدة (قباطية) جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت (قباطية)، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم، الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

بدورها، ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.


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