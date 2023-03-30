رئيسة تايوان تصل أمريكا في ظل انتقادات من الصين

وصلت رئيسة تايوان تساي انج وين إلى نيويورك أمس الأربعاء، وسط انتقادات من الصين.

ومن المقرر أن تزور تساي جواتيمالا وبليز، على أن تزور أمريكا في طريق الذهاب والعودة.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إلى أن تساي قالت في نيويورك إن الشراكة القوية بين بلادها وبين أمريكا ترجع إلى القيم والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى الجهود طويلة المدى للتايوانيين في الخارج.

وقالت تساي خلال حفل عشاء مع أكثر من 700 من المغتربين التايوانيين، إن تايبيه أظهرت عزما على الدفاع عن نفسها، وقدرتها في المساعدة على حماية الاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن تايوان سوف تعزز العمل مع الشركاء الآخرين في معسكر الديمقراطية "كي تسير بحزم في مسار الديمقراطية والحرية".

وأدانت بكين زيارة تساي أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية في الصين، زهو فينجليان، في مؤتمر صحفي ببكين: "نعارض بشدة هذا الأمر وسوف نتخذ إجراءات مضادة حازمة".

وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزء من أراضيها، رغم أن الجزيرة تحظى بحكومة مستقلة منذ عام 1949.

وقال البيت الأبيض إن زيارة تساي تتسق مع العلاقة غير الرسمية طويلة المدى بين أمريكا وتايوان.

ومن المقرر أن تزور تساي جواتيمالا غدا الجمعة. وفي طريقها عودتها سوف تزور لوس أنجليس. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تساي سوف تلتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي بكاليفورنيا في الخامس من أبريل المقبل، كما سوف تلقى بكلمة في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية.