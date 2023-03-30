 أعضاء حزب الحرية النمساوي ينسحبون من البرلمان لمقاطعة خطاب زيلينسكي - بوابة الشروق
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أعضاء حزب الحرية النمساوي ينسحبون من البرلمان لمقاطعة خطاب زيلينسكي

د ب أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 4:09 م

 

انسحب أعضاء حزب الحرية النمساوي اليميني من البرلمان، اليوم الخميس، أثناء إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطاب عبر الفيديو، مدعين بأن الظهور الافتراضي له يعد انتهاكا لحياد النمسا.

ومن جانبه، قال هربرت كيكل رئيس الحزب الشعبوي اليميني، قبيل إلقاء زيلينسكي لخطابه عبر رابط الفيديو، إن الحكومة وأحزاب المعارضة الأخرى، أظهرت دعما أحاديا لأحد طرفي الحرب.

وأكد زيلينسكي، في خطابه، مدى أهمية عدم الحياد الأخلاقي تجاه الشر.

وشكر النمسا على تزويد بلاده بالدعم الإنساني، والرعاية الطبية لضحايا الحرب، والمساعدة في إزالة الألغام الأرضية.

جدير بالذكر أن حزب الحرية النمساوي، كان قد أظهر في الماضي تعاطفا مع روسيا، وفي عام 2016، أبرم اتفاقية صداقة مع حزب روسيا المتحدة، وهو حزب محافظ يحظى بأغلبية في البرلمان الروسي.


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