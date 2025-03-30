خمسة أفلام أجنبية تدخل سباق شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي

«رجل عامل» لجايسون ستاثام و«أوبوس» لجون مالكوفيتش و«ملائكة قذرة» لايفا جرين أبرز المنافسين

تدخل مجموعة من الأفلام الأجنبية حلبة سباق موسم عيد الفطر السينمائى لتنافس، لتنافس نظيرتها المصرية على شباك التذاكر، حيث تطرح أكثر من 5 أعمال سينمائية أمريكية تسعى لاجتذاب جمهور العيد.

ويأتى فى مقدمة هذه الأفلام، Working man أو «رجل عامل» بطولة جايسون ستاثام، والذى تم طرحه بداية من يوم الجمعة الماضى بالتزامن مع عرضه فى صالات السينما الأمريكية، وهو الفيلم الذى يواصل به النجم ستاثام مسيرته مع أفلام الأكشن، حيث تدور قصته حول رجل يعمل فى مجال البناء ويكون أبًا صالحًا لابنته، ولكن اختفاء فتاة من المدينة يجبره على العودة الى المهارات التى جعلت منه شخصية أسطورية فى عالم مكافحة الإرهاب الغامض، والعمل من تأليف سلفستر سالون واخراج ديفيد آير، وكان النجم جايسون ستاثام قد نشر قبل أيام صورًا جديدة من الفيلم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

وثانى الأفلام التى طرحت فى صالات السينما، هو فيلم ماينكرافت الذى تدور قصته حول فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين ينطلقون فى رحلة من المغامرة لإنقاذ العالم من الدمار المحتمل الذى قد يسببه تنين شرير يدعى إيندر، والفيلم يشترك فى بطولته جايسون موموا وجاك بلاك وإيما مايرز، ومن إخراج جاريد هيس.

وكذلك فيلم الأكشن الكوميدى Novocaine الذى تدور قصته حول ناثان كاين الذى يعانى منذ ولادته من مرض وراثى نادر يحصنه ضد الألم الجسدى، ويكتشف النفع من وراء هذا المرض الغريب عندما يساعده فى حماية حبيبته بعدما تم اختطافها، ووضعها كرهينة عقب التعرض لعملية سطو على أحد البنوك، والفيلم يقوم ببطولته جاك كويد وآمبر ميدثاندر، ومن إخراج دان بيرك وروبرت أولسن، وقد تم طرح الفيلم فى صالات السينما الأمريكية منتصف شهر مارس، وحقق إيرادات ضعيفة على مستوى شباك التذاكر المحلى هناك بواقع 22 مليون دولار، رغم أن تكلفته كانت حوالى 18 مليون دولار.

وفيلم الرعب Opus «أوبوس» الذى تدور قصته فى إطار من الدراما والرعب حول مغنية بوب شهيرة تعود مجددًا بعد اختفائها لفترة زمنية طويلة، والعمل من بطولة جون مالكوفيتش وآيو أدبيرى ومن إخراج مارك أنتونى جرين، وقد تم عرض هذا الفيلم لأول مرة فى مهرجان صندانس السينمائى الدولى فى أمريكا، يناير الماضى، ثم عُرض تجاريًا فى صالات السينما الأمريكية منتصف مارس، وحقق أيضًا إيرادات ضعيفة هناك.

وفيلم الكارتون Loony tunes:The day the earth blew up أو لونى تونز: اليوم الذى انفجرت فيه الأرض، وتدور قصته فى إطار من الخيال العلمى حول بوركى ودافى اللذان يتحولان الى بطلين بين عشية وضحاها، حينما تتعرض الأرض لسلسلة من التهديدات المدمرة مع ظهور كائنات فضائية سرية تسعى للسيطرة على الكوكب، ويقوم بالدبلجة الصوتية كل من إيريك باوزا وكاندى ميلو وبيتر ماكنيكول.

وفيلم الأكشن Dirty Angels أو الملائكة القذرة والذى تدور أحداثه حول مجموعة من الجنديات اللاتى يتنكرن فى هيئة مسعفين فى سبيل انقاذ مراهقين من قبضة داعش وقوات طالبان، ويواجهون صعاب كثيرة فى سبيل تنفيذ هذه المهمة الشاقة، والعمل من بطولة ايفا جرين وروبى روز وماريا باكالوفا ومن إخراج مارتن كامبل، وقد تم طرحه أواخر مارس فى دور العرض المصرية، وقد بلغت ميزانيته حوالى 35 مليون دولار أمريكى

وعلق الموزع السينمائى طارق صبرى على طرح عدد لا بأس به من الأفلام الأجنبية بالتزامن مع موسم عيد الفطر السينمائى، بالقول: أغلب دور العرض تتكون من عدد كبير من الشاشات وبالتالى أصحابها يحتاجون إلى تشغيلها خصوصًا فى موسم العيد، ومن هنا كان لا بد من طرح عدد كبير من الأفلام الأجنبى، ومع النظر أيضًا أن عدد الأفلام المصرية المطروحة ليس كبيرًا بالدرجة الكافية لإشغال كل هذه الشاشات، فهناك دور عرض فى القاهرة والجيزة تتكون من 16 و20 شاشة.

وأضاف: هناك عدد من هذه الأفلام الأمريكية ستعرض بالتزامن مع عرضها الأمريكى وعلى سبيل المثال (رجل عامل) من بطولة جايسون ستاثام، وكذلك الرعب Opus بطولة جون مالكوفيتش، أما باقى الأفلام فكان لا بد من استمرارها فى صالات السينما المصرية، لأن هناك عددًا من الشاشات الفارغة، والتى تحتاج إلى تشغيلها فى موسم العيد.

وأكد صبرى، أنه فى المقابل هناك عدد آخر من الأفلام الأجنبية التى سيتم رفعها من دور العرض، رغم حرص أصحاب صالات السينما على استمرار بعضها، ومنها فيلم Captain America، لأنه ما زال حتى الوقت الراهن يجذب الجمهور، ولم يكن أمامه وقت كافٍ للعمل، بسبب حلول شهر رمضان، حيث انطلق فى دور العرض المصرية بدءًا من منتصف فبراير الماضى، وقد رأى عدد كبير من أصحاب دور العرض أنه يجب استمراره حتى فى موسم العيد.

ومن أبرز الأفلام الأجنبية التى تم رفعها من دور العرض المصرية، فيلم الرعب Nosfrtatu المأخوذ عن قصة لمصاص الدماء الشهير دراكولا، وفيلم Mufasa الذى يدور حول بداية حياة الأسد الملك موفاسا قبل أن ينجب سيمبا وكيف حكم الغابة، والجزء الثانى من فيلم التحريك موانا Moana، والجزء الثانى من فيلم Gladiator أو المصارع الذى قام ببطولته دينزل واشنطن.

وتأتى هذه المنافسة الأجنبية مع عدد من الأفلام المصرية الجديدة فى موسم عيد الفطر السينمائى، وهى الفيلم الكوميدى «الصفا الثانوية بنات» بطولة على ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وسارة الشامى، و«سيكو سيكو» بطولة عصام عمر وطه دسوقى، و«نجوم الساحل» بطولة أحمد داش ومايان السيد، و«فار بـ7 ترواح» بطولة سليمان عيد وعنبة ووزيرو وندى موسى ومحمود حافظ.