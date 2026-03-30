تشييع جثمان والدة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جنازة شعبية بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جثمان الحاجة سهير شاور، والدة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جنازة شعبية كبيرة.

شارك في مراسم الجنازة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لوزير الصناعة وأسرة الفقيدة.

وأدى المصلون صلاة الجنازة بمسجد "الحمد" بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على المشيعين، قبل أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر الأسرة بمسقط رأسها.

وأكد أهالي القرية أن الراحلة كانت تتمتع بسمعة طيبة، وأنها رمز للعمل الخيري بالقرية، مؤكدين أنها قامت ببناء مسجد كبير بالقرية، وهو المسجد الذي أُقيمت فيه صلاة الجنازة عليها، كما قامت ببناء مسجد على روح نجلها "أحمد"، فضلا عن إنشاء جمعية خيرية ومطبخ خيري يعمل على مدار العام لإطعام المحتاجين.

وأشارت إحدى السيدات بالقرية إلى أن الراحلة لم تنقطع يوما عن تقديم العون لكل من يقصدها، تاركة خلفها إرثا كبيرا من المحبة والمشروعات الخدمية التي تخدم عشرات الأسر