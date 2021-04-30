هازارد على رأس قائمة الريال لمواجهة أوساسونا بالليجا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة اوساسونا في الجولة 34 من الدوري الإسباني.
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيده 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:-
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي.
خط الدفاع: أودريوزولا - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - فاران - ميجيل جوتيريز.
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - بلانكو - أريباس.
خط الهجوم: إيدين هازارد - أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس - رودريغو - ماريانو.