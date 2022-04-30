الأهلي يتطلع لمصالحة جماهيره أمام سيراميكا في الدوري

يتطلع فريق الأهلي، لمصالحة جماهيره عندما يلتقي سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي، عن العودة لطريق الانتصارات مرة اخرى، بعد التعادل مع طلائع الجيش الجولة الماضية بدون أهداف وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار الفريق لتحقيق لقب الدوري.

بينما يدخل سيراميكا، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز الجولة الماضية، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في ترتيب جدول الدوري.

وأصبح الأهلي، تحت قيادة موسيماني، مطالب بالفوز أمام سيراميكا، من أجل الابتعاد عن دائرة الانتقادات والشكوك قبل العودة للمنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري، 7 مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ويفتقد الأهلي، لثنائي الوسط، في مباراة اليوم، عمرو السولية والمالي أليو ديانج، للإصابة، فيما عاد محمد محمود وأحمد نبيل كوكا لقائمة الفريق.

ويسعى الأهلي لتجنب عدم تحقيق الفوز في 3 جوالات متتالية بالدوري، مثلما حدث في موسم 2018/2019، بعد التعادل مع الإنتاج سلبيا، والخسارة من الاتحاد والمقاولون، خاصة مع امتلاكه سجل مميز أمام سيراميكا، بالفوز ذهابا وإيابا بالموسم الماضي بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة أيضا في الإياب.