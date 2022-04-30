الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيراميكا ‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
بدأ مران الأهلي بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم أعقبتها فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة غد.
وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة مع الفريق.
وواصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش الذي اشتمل على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
كما شهد مران المران تدريبات منفردة لعمرو السولية اشتملت على الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
وكان الاهلي قد تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام، ويخوض الأهلي مباراة سيراميكا مساء السبت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.