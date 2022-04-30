الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيراميكا ‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا المقرر ‏لها التاسعة والنصف مساء السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ مران الأهلي بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم أعقبتها فقرة إحماء تحت ‏إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذه خلال مباراة غد.

‏ وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة مع ‏الفريق.‏

وواصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش الذي اشتمل على الجري حول ‏الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

كما شهد مران المران تدريبات منفردة لعمرو السولية اشتملت على الجري حول الملعب على ‏هامش مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة للمشاركة في ‏المران الجماعي.

‏ وكان الاهلي قد تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ‏الأهلي ‏we‏ السلام، ويخوض الأهلي مباراة سيراميكا مساء السبت على ملعب المقاولون العرب ضمن ‏منافسات الدوري الممتاز.‏