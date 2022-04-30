وصل مئات الأشخاص إلى مدينة خاركيف الأوكرانية بعد إجلائهم من قرية روسكا لوزوفا التي تقع على بعد 18 كيلومترًا شمالي خاركيف.

وكانت القرية تحت السيطرة الروسية منذ أكثر من شهر، وفرّ نحو نصف القرية في حافلات أو سيارات تضررت بشظايا أو سيرًا على الأقدام، بعد معارك ضارية شهدت تراجع القوات الروسية والسيطرة الأوكرانية على القرية بالكامل، وفقاً لحاكم منطقة خاركيف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته كتيبة آزوف الأوكرانية القوات وهي ترفع العلم الأوكراني الأزرق والأصفر فوق مبنى حكومي وسط القرية، رغم استمرار القتال في الضواحي.

عسكريا أيضًا، أعربت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، عن اعتقادها بأن القوات الروسية في أوكرانيا تعاني من تراجع في معنوياتها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر في إطار تقييمها اليومي لوضع الحرب في أوكرانيا، إن موسكو مازالت تواجه تحديات جمة في معاركها ضد كييف، ما دفعها لدمج وإعادة نشر وحداتها المختلفة والمنهكة من عملياتها الفاشلة في شمال شرقي أوكرانيا.

وتابع البيان أن تلك الوحدات لا تزال تعاني من انخفاض معنوياتها.

وتعتقد وزارة الدفاع أن روسيا تأمل في إعادة تنظيم جهودها واختصار خطوط الإمداد، وتقول: «الافتقار إلى المهارات على مستوى الوحدات والدعم الجوي غير المتسق جعل روسيا غير قادرة على الاستفادة الكاملة من قوتها القتالية، على الرغم من التحسينات المحلية».