الأهلي يهزم سبورتنج ويقترب من دوري سيدات اليد

انتزع الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، الفوز من نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا أشرف صالح، بنتيجة 20 - 19، في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية من دوري العمومي.

واستطاع المارد الأحمر العودة من بعيد خلال أحداث الشوط الثاني وحصد نقاط المباراة بعد التأخر بنتيجة 10 - 8 مع نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على صالة نادي سيتي كلوب بالسلام.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشياطين الحمر للنقطة رقم 8 يحتلوا بهم صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره الشمس، فيما يواجه سبورتنج نظيره الزمالك غدًا السبت.

وتحتاج سيدات الأهلي للفوز أو التعادل للمحافظة على اللقب، فيما يسعى نادي الشمس للفوز بالمواجهة لضمان التتويج بالبطولة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع نظيره سبورتنج.