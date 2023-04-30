قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مصر لديها موقف فاعل جدا تجاه الملف السوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى وأجرى مباحثات مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في فترة قصيرة جدا.

وأشار إلى أن مصر هي مركز التواصل والتنسيق، مؤكدا أن مصر تدعم بشدة جهود التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، والانطلاق نحو حوار سلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون.

ولفت إلى أنّ مصر دولة متوازنة ورشيدة ومسئولة، وتعلم جيدا أن مصائر الشعوب ومقدراتها يجب أن تؤخذ بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والتعقل.

وأشار إلى أن مصر تبذل أقصى جهد بصدق واقتناع حقيقي بأنّ الصبر والتحمل من أجل التوصل إلى حلول سلمية دائما هو الأفضل للجميع من النزاعات والخلافات التي لا تؤدي إلى معاناة إنسانية شديدة.