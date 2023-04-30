 4 خطوات تدعمها مصر لحل الأزمة في السودان.. متحدث الرئاسة يوضحها - بوابة الشروق
الأحد 30 أبريل 2023 11:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

4 خطوات تدعمها مصر لحل الأزمة في السودان.. متحدث الرئاسة يوضحها

أحمد علاء
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 11:12 م

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مصر لديها موقف فاعل جدا تجاه الملف السوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى وأجرى مباحثات مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في فترة قصيرة جدا.

وأشار إلى أن مصر هي مركز التواصل والتنسيق، مؤكدا أن مصر تدعم بشدة جهود التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، والانطلاق نحو حوار سلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون.

ولفت إلى أنّ مصر دولة متوازنة ورشيدة ومسئولة، وتعلم جيدا أن مصائر الشعوب ومقدراتها يجب أن تؤخذ بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والتعقل.

وأشار إلى أن مصر تبذل أقصى جهد بصدق واقتناع حقيقي بأنّ الصبر والتحمل من أجل التوصل إلى حلول سلمية دائما هو الأفضل للجميع من النزاعات والخلافات التي لا تؤدي إلى معاناة إنسانية شديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك