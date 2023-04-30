برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة إنسانية في شرق أفريقيا بسبب اضطرابات السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في منطقة شرق أفريقيا بأكملها.

وقال مارتين فريك، مدير المنظمة في ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "ثلث تعداد سكان السودان كان يتضور جوعا بالفعل قبل اندلاع الاشتباكات، الآن هناك نقص في كل شيء كما ارتفعت أسعار الغذاء بصورة كبيرة".

كما تم تسجيل زيادات مماثلة في الأسعار في تشاد وجنوب السودان. وقد استقبلت الدولتان الآلاف من اللاجئين منذ بدء القتال في السودان منذ أسبوعين.

وقال فريك"في جنوب السودان، التي تواجه فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى بسبب أزمة المناخ، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 28% خلال فترة قصيرة".

ومما يفاقم الأزمة توتر الوضع في القرن الأفريقي، حيث ارتفع الضغط على إمدادات الأغذية بسبب مواسم الأمطار الستة السيئة.

ويذكر أن القتال بين الرئيس الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو اندلع منذ 15 أبريل الجاري. ويقود دقلو قوات الدعم السريع شبه النظامية.

وقد قُتل المئات من الأشخاص منذ بدء القتال، كما فر الآلاف من البلاد. وبدأت الحكومات من أنحاء العالم في تنظيم مهام إجلاء لمواطنيها من السودان.