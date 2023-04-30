الأمم المتحدة ترحب بإفراج الحوثيين عن قائد بارز بالجيش اليمني

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رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأحد، بإفراج جماعة أنصار الله الحوثية عن قائد بارز في الجيش الحكومي.

وقال جروندبرج في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "أرحب بإطلاق سراح اللواء فيصل رجب بمبادره أحادية الجانب من أنصار الله (الحوثيين)".

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين.

وطالب جروندبرج أطراف النزاع بتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق ستوكهولم (2018) بالإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وقبل ساعات، أعلن رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، إطلاق سراح اللواء الأسير فيصل رجب.

وأضاف المرتضى أن "توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي اقتضت بإطلاق الأسير اللواء فيصل رجب إكراما لوفد قبائل أبين ومن معهم من القبائل التي حضرت إلى صنعاء".

كان قد تم أسر اللواء رجب في مارس 2015 مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وفي أبريل، 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216 الذي طالب في أحد بنوده جماعة الحوثي بإطلاق سراح أربع قياديين بينهم اللواء فيصل رجب.

يشار إلى أنه في 14 أبريل الجاري انطلق تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين، وتم بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير من الجانبين، بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين.

وجاء تنفيذ هذه الصفقة بعد نحو شهر من اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في سويسرا على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

ومازال هناك آلاف الأسرى والمعتقلين من طرفي الحكومة والحوثيين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة الإفراج عن كامل المحتجزين.