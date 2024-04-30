رفع 45 إشغال خلال حملة ليلية مكبرة بحي غرب شبين الكوم بالمنوفية

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شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة وليد البيلي سكرتير مساعد المحافظة وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم وشرطة المرافق بعدد من شوارع حى غرب.

وأسفرت الحملة عن رفع 45 إشغال طريق ما بين ترابيزات واستندات وجريلات وعربيات كارو وكراسي لتحقيق الانضباط العام .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة لرفع الإشغالات والتعامل الفوري مع كل ما يعوق حركة الشارع حفاظا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية .

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودهم الميدانية فى تكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.