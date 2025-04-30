محافظ الإسماعيلية يتابع حالة الطقس من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

توجيهات من محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى المحافظة.

ووجه "جلال"، في بيان اليوم الأربعاء، بضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمدن، والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التدخل السريع ومعالجة البلاغات بكفاءة وفي أقل وقت.

وكان المحافظ، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود هبات للرياح وسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا.

ووجَّه جلال، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني المستمر والتأكد من تطهير بالوعات صرف الأمطار، واستعداد معدات الطوارئ، مع التنسيق الكامل مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وشدد على ضرورة متابعة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية واللافتات المعدنية لضمان تثبيتها وسلامتها، حرصًا على أرواح المواطنين، مناشدًا أبناء المحافظة الالتزام بالتعليمات من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وكل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتجنب التواجد في أماكن الخطورة أثناء ذروة التقلبات الجوية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن جميع البلاغات بسيطة ودون أية خسائر وتم التعامل معها على الفور.