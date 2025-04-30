أفادت وكالة معا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم موقعا في ريف العاصمة السورية دمشق بزعم حماية الدروز، وذلك بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس.

وذكرت الوكالة أن نتنياهو وكاتس، قالا في بيان، إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم تجمعا لمجموعة ’متطرفة’ بينما كانت تستعد لمهاجمة المواطنين الدروز في صحنايا بمنطقة دمشق".

وأضاف نتنياهو وكاتس أن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الضرر بالطائفة الدرزية في سوريا انطلاقا من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، الذين تربطهم علاقات عائلية وتاريخية بإخوانهم الدروز في سوريا".

كما جاء في البيان "في المقابل نقلت رسالة حادة إلى النظام السوري، بأن إسرائيل تتوخى منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وتظاهر الدروز صباح اليوم الأربعاء، عند مفترق الياسيف قرب عكا وفي قرية الرامة، احتجاجا على "مجزرة الطائفة الدرزية في سوريا" - وخلال المظاهرات، تم إحراق الإطارات على طول الطريق السريع 85.