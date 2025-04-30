وليد جنبلاط يتدخل لاحتواء التوتر الطائفي ووقف حمام الدم جنوب دمشق

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي، بعد اتصالات أجراها رئيس الحزب وليد جنبلاط، مع الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، لوقف حمام الدم.

وأكد الحزب في بيان، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن جهودا دبلوماسية مكثفة سبقت الاتفاق، وشملت تنسيقا مباشرا مع الأطراف المعنية لتطويق التصعيد المتسارع في المنطقة.

ودعا جنبلاط إلى معالجة الأوضاع وفق منطق الدولة ووحدة سوريا، محذرا من أن استمرار الاقتتال لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المنطقة، لافتًا إلى أن وفدا من المشايخ والفعاليات المجتمعية يعمل على صياغة اتفاق نهائي يضمن عدم عودة التوترات المسلحة.

وتشهد منطقة أشرفية صحنايا اشتباكات إثر هجوم شنه مسلحون خارجون عن القانون، أثارت مخاوف المدنيين ودفع بعض العائلات إلى النزوح، في وقت تعاني فيه المنطقة من انقطاع الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بوصول تعزيزات إدارة الأمن العام إلى محيط أشرفية صحنايا بريف دمشق، لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.