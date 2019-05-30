جوتيريش:يجب أن تقود أوروبا طريق مكافحة التغير المناخي

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس في ألمانيا إنه يجب أن تقود أوروبا طريق مكافحة التغير المناخي.

وقال جوتيريش في مدينة آخن بشمال شرق ألمانيا حيث سيتم منحه جائزة شارلمان لعمله الاستثنائي في خدمة الوحدة الأوروبية: "يجب أن نحول بقوة دون حدوث كارثة، يجب أن تسير أوروبا في هذا الطريق".

ورحب جوتيريش بتعهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن تكون ألمانيا خالية من انبعاثات الكربون بحلول 2050، قائلا إن التعهد أفسح المجال أمام مساهمة طموحة من جانب الاتحاد الأوروبي في قمة المناخ الأممية في أيلول/سبتمبر.

وشدد البرتغالي جوتيريش على أهمية أوروبا في وقت يشهد "اضطرابا جيوسياسيا". وقال إنه من المهم جدا الا يفشل الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن فشله "سوف يكون فشلا لسيادة القانون".

وقال جوتيريش إنه من الضروري وجود أوروبا قوية لوقف حرب باردة جديدة، ودعم نظام متعدد الأطراف، مضيفا أن أوروبا لديها دور رئيسي في تحديات عالمية أخرى مثل الرقمنة والهجرة.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أن أوروبا يجب ألا تتناول الهجرة بنهج "نحن ضدهم"، قائلا إن غلق الحدود أمام طالبي اللجوء "ليس حماية إنه عار على إرثنا".