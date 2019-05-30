ألمانيا وفرنسا يريدان إحياء مفاوضات السلام لشرق أوكرانيا

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قال وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لو دريان، في كييف اليوم الخميس، إن ألمانيا وفرنسا تريدان استئناف عملية السلام المتوقفة في شرق أوكرانيا وإجراء محادثات مع روسيا.

وتحدث ماس عن "مباحثات جيدة بشكل استثنائي" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي، الذي أدى اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، وقال إن حل النزاع هو أولوية خلال خطاب تنصيبه.

وقال ماس إن الجهود ستتواصل في شكل وساطة ألمانية فرنسية لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

وقال: "أرى أنه بعد هذه المباحثات، فإن هذا أمر ممكن أيضا".

واندلع النزاع بالقرب من الحدود الروسية قبل خمس سنوات عندما أطاحت أوكرانيا بقيادتها الموالية لروسيا من أجل التوصل لاتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأسفر القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والجيش الأوكراني عن مقتل حوالي 13 ألف شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وكان قد سبق أن توسطت ألمانيا وفرنسا في محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مثل هذه المفاوضات كممثل للانفصاليين.

وتنفي روسيا مرارا وتكرارا اتهامات أوكرانيا بإذكاء الصراع عبر توفير الأسلحة أو الجنود.

وندد ماس باحتجاز روسيا عشرين بحارا أوكرانيا في حادث وقع بالقرب من شبه القرم المتنازع عليها العام الماضي، واصفا إلقاء القبض عليهم بأنه غير قانوني.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم مع اندلاع النزاع في شرق أوكرانيا.

والقرم هي شبه جزيرة متصلة جغرافيا بالبر الرئيسي لأوكرانيا واستضافت لفترة طويلة قاعدة بحرية روسية على البحر الأسود.