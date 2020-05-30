8 نصائح اتبعها عند زيارة المستشفى خلال فيروس كورونا

بدأت قيود الحجر الصحي وحظر التجوال في التهدئة ببطء وتدريجي، حيث بدأت الكثير من الأنشطة اليومية في العودة للحياة، بما في ذلك الأسواق والمتاجر والسفر الضروري، وحتى المستشفيات كل ذلك مع مراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.

ولا تزال المستشفيات مشغولة في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ 3 أشهر، وتأخر الكثير من العمليات الجراحية والعمليات غير الحرجة والمجدولة أو تم تعليقها خشية انتشار الفيروس.

ولكن حان وقت الذهاب للمستشفى لإجراء تلك الفحوصات والعمليات، لذلك نشر موقع ميديكال نيوز توداي" مجموعة نصائح عند الذهاب للمستشفى:

* تتعامل بعض المستشفيات بشكل مباشر مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذا عليك أن تحدد أولاً ما إذا كان مستشفى بها حالات حاملة للفيروس أم لا.

* قبل الذهاب إلى المستشفى، تأكد عبر الهاتف من موعدك لتجنب أي نوع من التأخير أو الانتظار.

* التأكد من ارتداء كافة الأدوات الوقائية مثل واقي الوجه والقفازات ومعقم اليدين، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعى.

* الحرص على البقاء بعيدا عن أماكن العدوي المختلفة أيضا عن فيروس كورونا، وذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر وقم بتطهيرها كلما أمكن ذلك.

* يجب على النساء الحوامل وكبار السن والأطفال، الذين يشكلون فئة عالية المخاطر، اتخاذ أقصى الاحتياطات، والبعد التام عن زيارة المستشفيات إلا في الحالات الطارئة.

* تذكر دائما تجنب لمس المرافق والأسطح المشتركة.

* إحضار جميع المستندات والتقارير الضرورية لتجنب إضاعة الوقت، والذهاب والعودة مرة أخرى.

* بمجرد العودة إلى المنزل، تذكر أن تعقيم نفسك مرة أخرى، وقم بإزالة حذائك، وتطهير وتنظيف أي أسطح أو أشياء قد لمستها، وإذا كنت تستخدم قناع قماش تخلص منه دون لمس السطح الخارجي له.