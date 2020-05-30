







توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأصيب الفنان القدير بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله مسنشفى دار الفؤاد مساء أمس.

الشروق أجرت حوارًا صحفيا مع الفنان الراحل، في بداية العام الجاري، وقد استعرض رأيه عن الفنانين ونجوم الكوميديا على الساحة..

وفيما يلي جزء من الحوار نعيد نشره..

** هناك بعض الفنانين الذين عملوا معك تراجعت نجوميتهم.. كيف ترى ذلك؟



ــ لا لم تتراجع نجوميتهم، وكل منهم له رؤية وطريق يحب أن يسير من خلاله إلى القمة، فمثلا الفنان أحمد حلمى السبب وراء نجاحه واستمراره هو ذكاؤه الشديد، حلمى دائما يختار افلامه بعناية شديدة، ويحرص على تقديم اعلى الايفيهات، أما الفنان محمد سعد فهو ناجح حتى الآن وشخصية اللمبى جعلت منه أكثر من كاراكتر فى أعماله، وأصبحت لغة الشارع لعدة سنوات، وهو الآن يخرج منها بأعمال اخرى كان على سبيل المثال فيلم «الكنز» الذى شاهدته وقدم شخصية مختلفة أظهرت موهبته الكبيرة.

**من أكثر الفنانين الذين يجعلون حسن حسنى يضحك؟



ــ كثيرون، ولكن فى الجيل القديم أعشق الراحل اسماعيل يس، وأضع له تمثالا فى غرفتى، فهو قادر على نشر السعادة والبهجة فى وجه جمهوره، والجيل الحالى أحب احمد حلمى، ومحمد سعد، ومحمد هنيدى، فهم مبدعون فى اختياراتهم للإيفيه وأضحك من قلبى عندما أشاهد أعمالهم.

** كيف ترى ككوميديان كبير ما يقدم حاليا من كوميديا؟



ــ «الشعب المصرى دمه خفيف بالفطرة»، مثلا إذا ذهبت لعامل نظافة للتحدث معه، فهو قادر على أن يلقى إليك الكوميديا دون تحضير، فما بالك من الفنانين الذين هى مهنتهم، فالكوميديا لن ولم تنته فى مصر.

** ما الذى ميز حسن حسنى عن أبناء جيله ككوميديان؟



ــ لن أتميز فى شىء عن نجوم جيلى، ولكن أنا لا أهتم بحجم الدور ومن الممكن أن أوافق على عمل مشهد واحد فى فيلم ضخم، ولكن يجب أن يضع هذا المشهد بصمة فى قلوب المشاهدين.

** هل تقصد ترك مساحة للشباب لتقديم الكوميديا فى أعمالك الاخيرة؟



ــ هذا يرجع لأننى أترك مساحة كبيرة للفنان الذى يقف أمامى، وسبب معرفتى الكبيرة لهم بدأت من المسرح فهم يحبوننى للغاية وهناك تفهم كبير فى هذه النقطة بالتحديد وأيضا هناك احترام للتاريخ والعمر وكل شىء.

**هل تهتم باسمك على التتر بعد تاريخك الفنى الطويل؟



ــ لا على الاطلاق، يوجد الكثير من الفنانين المعقدين فى هذا الامر، يقومون بالإصرار على كتابة أسمائهم أولا ويضعون ذلك ضمن شروط التعاقد مع الجهة المنتجة، ولكن أنا بشخصيتى لا يفرق معى ذلك نهائيا، وما يهمنى فى الأساس هو دورى وما سأقدمه للجمهور من خلاله حتى وإن كان الدور ليست مساحته كبيرة أو حتى أجرى فى العمل قليل فالأهم كما قلت لك مسبقا هو أن يترك بصمة لدى الجمهور.