 فيديو.. أحمد موسى عن التكدس في قطار ملوى: «المنظر ده خطر» - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد موسى عن التكدس في قطار ملوى: «المنظر ده خطر»

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 10:37 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 10:37 م

أبدي الإعلامي، أحمد موسى، إمتعاضًا شديدًا، من المقاطع المصورة التى تم تداولها اليوم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتى تظهر التكدس الرهيب فى قطار ملوي، معقبًا: «المنظر ده خطر».

وقال أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية « صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إن حركة القطارات شهدت اليوم، إزدحامًا شديدًا وتكدسًا كبيرًا من المواطنين، بعد إنتهاء فترة الإجازة التى امتدت لستة أيام.

وأضاف: «محطات القطارات شهدت صباح اليوم، ازدحامًا شديدًا أمام شباك التذاكر وعلى أرصفة المحطات عقب عودة حركة القطارات، وهو ما جعل الوزير يوجه قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد عليها، وبخاصة مع أهالى الصعيد».

وتفقد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم السبت، محطة مصر للسكك الحديدية، للاطمئنان على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء وقوف المواطنين عند شبابيك التذاكر.

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