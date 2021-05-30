ضبط مصنعين أعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص في الشرقية

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تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنعين أعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص بالشرقية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط مصنعين أعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "187 طن أسمدة ومخصبات زراعية، و42 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية"، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي في الشرقية.

وضبط مصنعين بدون ترخيص بمجال حماية البيئة بمضبوطات بلغت "11 طن مطهرات ومنظفات، و20 طن مخلفات بلاستيك ومصنعاته بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية"، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بالشرقية.

فضلًا عن ضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونا بالمخالفة لقانون حماية البيئة، و25 قضية حماية ثروة سمكية، وحدات نهرية مخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة؛ وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.